توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بـ 4 مراكز شمال قنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رفقة نائبه الدكتور حازم عمر، استلام 2 طن لحوم بلدية بمشروع صكوك الأضاحي ضمن مبادرة "بداية " التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز "قنا ، ابوتشت، فرشوط ، الوقف " بشمال محافظة قنا، طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً ، معرباً عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وبيّن الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها.

وتابع أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا على مدار العام بواقع 2 طن شهريا.

وأشار حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.

صكوك مماثلة:

وفي النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، تابع المحافظ، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحى التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق الوحدات الاجتماعية بمركزي " نجع حمادي – دشنا " طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وفي أول يوليو الماضي أيضا، تسلمت أوقاف قنا، 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز (قفط، نقادة، قوص) طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعد مشروع صكوك الأضاحي والإطعام واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.