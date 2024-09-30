كاميرا مراقبة ترصد لحظة سرقة بطارية سيارة ببنها|فيديو

أظهر مقطع فيديو إلتقطته كاميرا مراقبة ، تابعة لأحد المحلات التجارية الواقعة في شارع فاطمة الزهراء – العمري سابقًا – متفرع من كلية تجارة – قسم ثان بنها – محافظة القليوبية " لص " متخصص في سرقة بطاريات السيارات الملاكي.

سرقة بطارية سيارة ببنها

ويظهر المقطع إستخدام " لص بطاريات السيارات " لدراجة نارية " موتوسيكل " دون لوحات معدنية ، حيث إختار إحدى سيارات أحد أهالى المنطقة سيارة ملاكي – متوقفة أمام أحد المنازل فى الشارع الفرعي كهدف لتنفيذ عمليته ، وقام بتوقيف الدراجة النارية أمام السيارة ، ثم استخدم آلة حادة لسرعة فتح الغطاء الأمامي – غطاء محرك السيارة ، ثم قام بفك بطارية السيارة وإغلاق الغطاء مرة أخرى ثم إنطلق بدراجته النارية مسرعًا.

وأثناء العملية قام " اللص " بمراقبة الشوارع الجانبية أولاً قبل الشروع فى السرقة خاصة وأنه أقدم على السرقة صباح يوم الجمعة الماضية الموافق 27 سبتمبر من الشهر الجاري .





يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها بذات المنطقة ، حيث شكا العشرات من أهالى مدينة بنها ، تعرض سياراتهم لسرقة البطارية من داخلها ، وفي وقت سابق قام رجال مباحث قسم أول بنها ، بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات أول سبتمبر الجاري إلا أنه لا زال البعض منهم يمارس نشاطه الإجرامي داخل المدينة الهادئة.

وناشد أهالى مدينة بنها – المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، سرعة القبض على " لصوص " السيارات وتزويد الشوارع الجانبية بدوريات أمنية خاصة في العطلات الرسمية و الراحات الأسبوعية للحد من إنتشار الجريمة وحفاظًا على الأرواح و الممتلكات الشخصية.

وفي سياق متصل وثق بعض الأهالي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” تعرضهم لسرقة بطارية السيارة الملاكي ، منهم من تعرض للسرقة أمام منزله ، وأخرون بمناطق مختلفة و منها منطقة مستشفى الكويتي الخاصة و التأمين الصحي بمدينة بنها التابعة لقسم ثان بنها ، محذرين الأهالي بتوخي الحيطة و الحذر من لصوص سرقة البطاريات خاصة أصحاب سيارات ماركات “ شاهين و فيات و الدايو ”

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