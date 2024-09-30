الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

كاميرا مراقبة ترصد لحظة سرقة بطارية سيارة ببنها|فيديو

لص بطاريات السيارات
لص بطاريات السيارات بمدينة بنها

أظهر مقطع فيديو إلتقطته كاميرا مراقبة ، تابعة لأحد المحلات التجارية الواقعة في شارع فاطمة الزهراء – العمري سابقًا – متفرع من كلية تجارة – قسم ثان بنها – محافظة القليوبية " لص " متخصص في سرقة بطاريات السيارات الملاكي. 

سرقة بطارية سيارة ببنها 

ويظهر المقطع إستخدام " لص بطاريات السيارات "  لدراجة نارية " موتوسيكل " دون لوحات معدنية ، حيث إختار إحدى سيارات أحد أهالى المنطقة سيارة ملاكي – متوقفة أمام أحد المنازل فى الشارع الفرعي كهدف لتنفيذ عمليته ، وقام بتوقيف الدراجة النارية أمام السيارة ، ثم استخدم آلة حادة لسرعة فتح الغطاء الأمامي – غطاء محرك السيارة ، ثم قام بفك بطارية السيارة وإغلاق الغطاء مرة أخرى ثم إنطلق بدراجته النارية مسرعًا.  

وأثناء العملية قام " اللص " بمراقبة الشوارع الجانبية أولاً قبل الشروع فى السرقة خاصة وأنه أقدم على السرقة صباح يوم الجمعة الماضية الموافق 27 سبتمبر من الشهر الجاري .

أسعار العملات الأجنبية و العربية مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنوك العاملة 


 

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها بذات المنطقة ، حيث شكا العشرات من أهالى مدينة بنها ، تعرض سياراتهم لسرقة البطارية من داخلها ، وفي وقت سابق قام رجال مباحث قسم أول بنها ، بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات أول سبتمبر الجاري إلا أنه لا زال البعض منهم يمارس نشاطه الإجرامي داخل المدينة الهادئة. 

وناشد أهالى مدينة بنها –  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، سرعة القبض على " لصوص " السيارات وتزويد الشوارع الجانبية بدوريات أمنية خاصة في العطلات الرسمية و الراحات الأسبوعية للحد من إنتشار الجريمة وحفاظًا على الأرواح و الممتلكات الشخصية. 

وفي سياق متصل وثق بعض الأهالي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” تعرضهم لسرقة بطارية السيارة الملاكي ، منهم من تعرض للسرقة أمام منزله ، وأخرون بمناطق مختلفة و منها منطقة مستشفى الكويتي الخاصة و التأمين الصحي بمدينة بنها التابعة لقسم ثان بنها ، محذرين الأهالي بتوخي الحيطة و الحذر من لصوص سرقة البطاريات خاصة أصحاب سيارات ماركات “ شاهين و فيات و الدايو ” 

لمزيد من الأخبار و التقارير إضغط هنا 

مواد متعلقة

بالترانيم‭ ‬والزغاريد‭.. ‬ الآلاف‭ ‬يجتمعون‭ ‬فى‭ ‬محبة ‭ ‬‮«‬أم‭ ‬النور‮»‬‭ ‬ بأسيوط

حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

بايدن.. «حكم السن»

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية