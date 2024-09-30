أسعار العملات اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 30-9-2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.34 جنيه للشراء، 48.44 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.93 جنيه للشراء، و 54.12 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.85 جنيه للشراء، 12.91 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.93 جنيه للشراء.

54.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.63 جنيه للشراء.

64.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.85 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.87 جنيه للشراء.

158.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.14 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.26 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

استقر الين، الإثنين، بعد أن أشار رئيس الوزراء الياباني القادم إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السياسة النقدية على التكيف، في حين ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الموجهة للتصدير إلى أعلى مستوياتها هذا العام بفضل آمال المستثمرين في حدوث تحول في الاقتصاد الصيني.

وقفز الين الجمعة بعد أن فاز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع الأسبق والمنتقد لسياسة التيسير النقدي الشديدة، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي يسيطر على البرلمان وسيصوت لتوليه منصب رئيس الوزراء.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار لكن تعليقات إيشيبا حدت من الصعود.

وقال محللون إن تعليقاته بعد الفوز بقيادة الحزب كانت كافية لوقف الارتفاع الحاد في الين، وإن الانتخابات المبكرة المرتقبة في 27 أكتوبر قد تؤثر على العملة اليابانية على الأقل في الأمد القريب.

واستقر اليورو عند 1.1167 دولار وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة الجمعة لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية.