فيديو متداول لسيارة مشتعلة على طريق الإسماعيليّة الصحراوي تثير رعب المواطنين "فيديو"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لـ سيارة مشتعلة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وتسير وسط الطريق بشكل وفي مشهد مرعب للجميع.

وبسرعة كبيرة تسير السيارة المشتعلة ما تثير رعب المواطنين، وهي سيارة نقل محمل عليها عدد من الصناديق ولم يتضح ما إذا كانت مليئة بالوقود من عدمه.

وتفاجأ قائدو السيارات على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بوجود سيارة نصف نقل محملة ببضائع تتصاعد منها ألسنة النيران، ويظهر بالفيديو سيارة محترقة تسير بسرعة جنونية على طريق الإسماعيلية الصحراوي، فيما يهرول بعض الأشخاص من أمامها، بعدما فشلت محاولات سيطرتهم على ألسنة النيران المتصاعدة من السيارة.