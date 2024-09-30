نائب رئيس جامعة بنها تتفقد الدراسة بكليتي العلوم والهندسة

واصلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الجولات التفقدية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بكليتي العلوم والهندسة بنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 بكليات الجامعة.

رافقها خلالها الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور فهمي صلاح القائم بعمل عميد كلية الهندسة ببنها، ووكلاء الكليتين، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولتها تفقدت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمئنت علي تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدة الالتزام بانتظام الدراسة وفق الجداول الدراسية المعلنة.

تفقدت الدكتورة جيهان عبدالهادي خلال جولتها عددا من ورش تدريب الطلاب داخل كلية الهندسة، مؤكدة على ضرورة الصيانة المستمرة للماكينات والآلات بهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.