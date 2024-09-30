مسابقة بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية حول "حكايات من الأدب الشعبي"

ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية مسابقة لشباب المترجمين (حتى سن 30 عامًا) بعنوان: "حكايات من الأدب الشعبي المصري بلغات العالم".

يعد آخر موعد للتقديم في مسابقة شباب المترجمين في مركز جامعة القاهرة للغات 30 نوفمبر، وتعلن النتائج في 25 ديسمبر.

تعزيز الدور التنويري لمركز جامعة القاهرة للغات

وصرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بأن هدف المسابقة تعزيز الدور التنويري لمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة من خلال إثراء الترجمات من اللغة العربية وإليها، وتسليط الضوء على أهمية الأدب الشعبي المصري في تعريف الثقافات المختلفة بالثقافة المصرية، وتشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكري والتراث الثقافي المصري إلى مختلف لغات العالم.

وقالت الدكتورة منار عبد المعز مدير المركز إن تنظيم المسابقة يتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة (٣٠ سبتمبر) وأن اللغات المتاحة للترجمة فى المسابقة تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والاسبانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والصينية، الكورية، ويتم تحكيم الترجمات وتقويمها من خلال لجنة تضم نخبة من أساتذة اللغات وآدابها، ووفقًا لمعايير الدقة اللغوية، والحفاظ على روح النص والجوانب الثقافية، والاستخدام المناسب لتقنيات الترجمة، فضلا عن جودة استخدام الحواشي ودقتها.

وسيتم منح الفائز بالمركز الأول في كل لغة شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع نشر الأعمال الفائزة بمجلة "لوجوس" التي تصدر عن المركز، ويمكن للراغبين فى التقدم للمسابقة التسجيل والحصول على نص الحكايات من خلال التواصل مع المركز.

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