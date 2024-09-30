وزارة العمل تنظم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بدمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوتين تثقيفيتين ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بحضور 200 من المواطنين ، بالكوبرى الحضاري بمدينة دمياط ، وكذلك بمركز شباب مدينة عزبة البرج ، بحضور 100 مواطن ، تناولت التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية فى حياتنا ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر.

وشملت أيضاً إستعراض ما تقدمه المديرية من خدمات كتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص ، وفرص التدريب المهني المجانى بالوحدة المتنقلة أو بمركز التدريب التابع للمديرية وذلك بالمركز التكنولوجى بكفر سعد البلد ، ضمن خطة عمل المديرية للعام 2024 – 2025 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه ألقت الندوتين رانيا جلال ، ونرمين عبد الكريم مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ..