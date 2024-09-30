الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الابتكار الزراعي.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، احتفالية بمناسبة يوم الزراعة العربي اليوم الإثنين، تحت شعار "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام". 

حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم أدم الدخيري، مدير عام المنظمة، والدكتور حيدر الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، والدكتور عبدالحكيم الواعري، المدير العام المساعد للفاو.

 المناطق الريفية والبدوية

يأتي الاحتفال تأكيدًا على أهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تمثل الزراعة مصدر دخل رئيسيًا للعديد من الدول، خصوصًا في المناطق الريفية والبدوية.

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تضمن الاحتفال مناقشة عدة محاور، منها ورشة عمل حول الزراعة المبتكرة والمستدامة، ودور المراكز البحثية الزراعية في تطوير ونقل التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا في الزراعة المستدامة. كما تم تناول سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وحلول لمواجهة تأثيرات التغير المناخي وتعزيز المرونة والصمود.

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اختير شعار هذا العام "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام" لتسليط الضوء على دور الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الاستدامة البيئية. يمثل الابتكار قوة دافعة لتحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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