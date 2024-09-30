جامعة هارتفوردشاير البريطانية في مصر تشهد تخريج ثاني دفعاتها لعام 2024

احتفلت جامعة هارتفوردشاير البريطانية المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية بتخريج ثاني دفعاتها ، حيث أقيم الحفل في الحرم الجامعي بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، نيابة عن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ،والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الاعلي للجامعات، والسفير البريطاني السيد جارث بايلي و رئيس جامعة هارتفوردشاير البروفسور كوينتن ميكلر و نائب رئيس جامعة هارتفوردشاير بالمملكة المتحدة بروفسور مايري واطسون وعدد من العمداء، بالإضافة الي نخبة من الشخصيات العامة من الوسط الأكاديمي والحكومي.

وشملت هذه الدفعة 213 خريج من الكليات التالية من كلية التجارة برنامج ادارة الاعمال وبرنامج المحاسبة والتمويل وبرنامج الدعاية والتسويق الالكتروني ومن كلية العلوم الانسانية ، برنامج الاعلام ومن كلية الصحة برنامج العلاج الطبيعي وكلية الهندسة وعلوم الحاسب في البرامج الدراسية التالية الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس ، الهندسة المدنية وعلوم الحاسب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وقال الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي للجامعة أنه تم منح جميع الخريجين شهادة تصدر من جامعة هارتفوردشاير البريطانية في انجلترا. كما تحرص جامعة هارتفوردشاير علي إعداد الطلاب ليصبحوا ذوي كفاءات دولية قوية ومتمكنة والتي تتيح لهم فرص عمل في أي مكان في جميع أنحاء العالم.

وأضاف"عبد الباسط" أن هذه الشهادة موثقة من وزارة التعليم العالي في مصر وأن جميع البرامج الأكاديمية للجامعة تمت معدلاتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و تتمثل فائدة المعادلة للطلاب في أنها تسمحلهم بالتسجيل في النقابات ذات الصلة ببرامجهم الأكاديمية ومجالات دراستهم المحددة مما يتيح للطلاب إمكانية العمل في سوق العمل المصري

وأوضح الرئيس الأكاديمي للجامعة أن الجامعة منذ تأسيسها في مصر عام ۲۰۱۹ ، كان لها أهداف رئيسية تتمثل في إعداد الطلاب للمستقبل. كما تقدم جامعة هارتفوردشاير في مصر نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يركز على الحياة المهنية، حيث يتم تدريس الطلاب على يد خبراء في كل مجالات الدراسية، ويتمكنون من تطبيق منهج التعلم بالممارسة خلال سنواتهم الأكاديمية.

وأشار"عبد الباسط" إلى أن الجامعة تمنح الطلاب فرصة متميزة لممارسة مناهج التعليم وتحويلها إلى نظريات قابلة للتطبيق من خلال التدريب الخارجي والكثير من الفرص الوظيفية، والتي تمكنهم من أن يصبحوا ذوي كفاءة أفضل في مكان العمل ، حيث يمكن لطلاب UH-GAF التقدم للدراسة في المملكة المتحدة لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية كاملة كجزء من برنامج التبادل الأكاديمي في المملكة المتحدة

واختتم الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي للجامعة قائلا : "تحرص جامعة هارتفوردشير بمصر على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لنجاح الطلاب تساعدهم دائما على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل".