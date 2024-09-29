جامعة المنصورة الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء دمياط

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة المنصورة الأهلية، اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة المنصورة الأهلية ممثلة في كلية الهندسة وهيئة ميناء دمياط، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبـرات وتنمية وتدريب الطلاب، وفقًا لرؤى الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة وتعزيز أواصر التعاون في مجالات نقل العلوم والتكنولوجيا والخـبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما وفي إطار حرص جامعة المنصورة الأهلية على تعزيز مستوى التعليم والتدريب وتطوير مهارات الطلاب، وتوفير برامج تدريبية لتحسين مهارات طلابها وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل.

شهد مراسم التوقيع من هيئة ميناء دمياط العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار ولفيف من قيادات هيئة ميناء دمياط ومن جامعة المنصورة الأهلية الدكتورإيهاب هاني عبد الحي مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور محمود سعد منسق البروتوكول.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة الأهلية من جامعات الجيل الرابع وتم انشائها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مشروع وزارة التعليم العالي لإنشاء الجامعات الأهلية لتوفير فرص تعليمية مميزة من خلال العديد من البرامج التعليمية والتخصصات البينية التي تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مميزة وتعمل الجامعة على توفير البيئة التعليمية والتدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.



وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تَنمية وبناء القُدرات والموارد البشرية بتوفير زيارات ميدانية لطلاب الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ وللربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم. وتنفيذ الابحاث المشتركة ومشروعات وأنشطة التكنولوجيا بما يخدم الطرفين، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الطرفين.



وأضاف، أن إدارة الجامعة تسعي لتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة حيث يسهم ذلك في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا قادرين على مواكبة المُتغيـرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المشتركة بين الطرفين.

و من جانبه رحب اللواء بحري أ.ح طارق عدلي بالدكتور شريف خاطر و ضيوف الهيئة من جامعة المنصورة الأهلية و نقل لهم تحيات الفريق مهندس كامل الوزير ، و أكد على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم و المساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية و النظرية و الواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الأهلية للمساهمة في إعداد خريجين مؤهلين علمياً و مهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل ، ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة و قوية لاسيما أن جامعة المنصورة الأهلية تعد أحد أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين حرصا منهم على تنمية الإستثمار في العنصر البشري، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتورشريف خاطر وأضاف أن جامعة المنصورة الأهلية على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية والبحثية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين، خاصة مع المشروعات القومية الجاري تنفيذها بميناء دمياط والتي تعد مجالاً قوياً وفرصاً تدريبية ذات أهمية كبيرة لطلبة كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية لما تتميز به من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.