يايسله و"الرقصة الأخيرة" أمام الوصل الإماراتي الليلة

أستقر مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على الإطاحة بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب مواجهة الوصل الإماراتي التي تجمعهما الليلة بدوري أبطال آسيا.

الأهلي يبحث عن بديل يايسله

ويلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره الوصل، في المباراة التي ستقام على ملعب زعبيل بالإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثامنة مساءً بتوقيت دبي.

وأوضحت صحيفة الرياضية، في تقريرها صباح اليوم الاثنين، أن مباراة الوصل الإماراتي ستكون الأخيرة للمدرب الألماني مع أهلي جدة، إذ تبحث الإدارة في الوقت الحالي عن بديله.

وأفاد مقربون من يايسله أنه مستمر في مهامه ولم يتم إبلاغه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقرار الإقالة من تدريب الفريق.

ويأتي فريق الأهلي في المركز الثالث من البطولة الأسيوية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق الوصل في المركز الرابع بنفس الرصيد، وذلك بعد فوزهما في الجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن يايسله قاد الأهلي منذ انطلاق الموسم الماضي في 44 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في كسب 23 مباراة، بينما تعادل 9 مرات ومني بالخسارة 12 مرة.