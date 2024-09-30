طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفيه شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة

اكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له علاقه بتخفيف الاحمال الكهربيه وانقطاع الكهرباء بل تعتبر ثقافه عامه في جميع دول العالم لأسباب كثيره منها تقليل فاتوره الكهرباء

وتقليل الطاقه الكهربيه المنتجه من محطات الكهرباء Power Planet التي تعمل بالوقود الاحفوري (الغاز الطبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونيه .

واضاف خبير الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء يجب اتباع الاتي :

توصيل الكهرباء للسخان الكهربي قبل الاستعمال بربع ساعه وبعد انتهاء استخدام المياه الساخنه فصل الكهرباء عنه توصيل الكهرباء للسخان الكهربي طوال اليوم استهلاك للكهرباء بلا اي مبر.

و عدم استخدام المجفف للغساله الفول اتوماتيك والأفضل تعريض الملابس للهواء والشمس .

وضبط اجهزه التكييف علي درجه حراره ٢٥ درجه مئويه

و معايره غلايه المياه علي العدد المطلوب وعدم ملوها بالكامل

و عدم وضع الاطعمه وهي ساخنه في الثلاجه مباشره وعدم تكرار فتح باب الثلاجه مرات عديده

وبالنسبه لشراء الاجهزه الكهربيه الموفره للطاقه ملاحظه ورقه ترشيد الطاقه الموجوده والمثبته بالجهاز الكهربي.



كما شجع الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة الافراد ببناء محطات طاقه شمسيه فوق اسطح المنازل ومتصله بالشبكه الكهربيه On Grid.