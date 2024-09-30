فضائل سورة الكافرون.. براءة من الشرك وتحصين للنفس

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن لسورة الكافرون فضائل كثيرة يجب أن يغتنمها المسلم فيحصن نفسه، فهى حضن عظيم ورزق كريم من الله سبحانه وتعالى.

فضائل سورة الكافرون

1- براءة من الشرك



وضح عبد الرحيم أن البراءة من الشرك هى الفضيلة الكبرى لسورة "قل يا أيها الكافرون"، واستشهدا بحديث رسول الله،عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل ( اقرأ قل ياأيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك.

وأضاف عبد الرحيم، أنه عن مهاجر أبي الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ (قل يا أيها الكافرون) حتى ختمها فقال -صلى الله عليه وسلم - : قد برئ هذا من الشرك ، ثم سرنا فسمع آخر يقرأ (قل هو الله أحد) فقال أما هذا فقد غفر له.



وأشار عبدالرحيم إلى أنه يسن قراءة سورة الكافرون قبل النوم إضافة إلى سورة الملك التي تمنع عن صاحبها عذاب القبر، كما يسن الإكثار من قراءتها على العموم فهي براءة من الشرك.





2- تعدل ربع القرآن

وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ تعدلُ ثلثَ القرآنِ، و قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ تعدلُ ربعَ القرآنِ)، بمعنى أنّ سورة الكافرون تُماثل في أجر قراءتها ربع القرآن، وقال العديد من العلماء إنّ سبب ذلك أنّ سورة الكافرون فيها البراءة من الشّرك والكفر وأهله.





7 معلومات عن سورة الكافرون

سورة الكافرون هى سورة مكّية، أي نزلت قبل الهجرة في مكة المكرّمة

عدد آيات سورة الكافرون ستّ آيات.

ترتيب سورة الكافرون في المصحف 109.

ومكانها في الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ أي الجزء الثلاثون.

نزلت سورة الكافرون بعد سورة الماعون.

أُطلق على سورة الكافرون أسماء أخرى وهي: العبادة، والإخلاص، و‏المُقَشْقِشَةُ؛ أي المُبرِّئة من النفاق والشّرك بالله.

موضوع السورة ومحور حديثها كان عن التبرئة من الشرك والنفاق، وأهمية التوحيد وعبادة الله وحده، حيث طلب المشركون من النبيّ أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدون إلهه في سنة، فردّت السورة على كلامهم وطلبهم.

سبب نزول سورة الكافرون:

جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن قريش دعت رسول الله إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ، فقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة، قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي، فأنزل الله (قل يأيها الكافرون) إلى أخر السورة".



