تحذيرات مهمة للمزارعين في المرحلة الأخيرة من زراعة القطن

قال الدكتور مصطفى عطية عمارة، المتحدث باسم معهد بحوث القطن، إنه من الضروري التعامل بحذر ودقة في نهاية الموسم الحالي، حيث تفتح فقط 20% من اللوز، مؤكدًا أهمية التركيز على الري والتسميد وفقًا للأساليب الصحيحة لتحفيز تفتح المزيد من اللوز.

رطوبة التربة:

أشار عمارة إلى أن النبات يحتاج إلى ري خفيف "على الحامي" للحفاظ على رطوبة التربة، مع تصريف المياه بسرعة لضمان بيئة نمو صحية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتسميد بالبوتاسيوم في هذه المرحلة، حيث يلعب هذا العنصر دورًا حيويًا في نقل المواد الغذائية داخل النبات، مما يعزز نمو اللوز.

وأوضح، أنه يمكن للمزارعين استخدام سلفات البوتاسيوم أو "البوتاسين"، بالإضافة إلى العناصر الصغرى مثل "هيومات البوتاسيوم" وفق الكميات الموصى بها.

كما أكد على أهمية المكافحة الوقائية ضد الحشرات مثل الذبابة البيضاء والمنّ والجاسيد، مشيرًا إلى أن هذه الفترة حساسة وتتطلب رشًا دوريًا حتى في غياب الإصابات الظاهرة، وأوضح أن هذه الحشرات تمتص العصارة النباتية، مما يقلل من جودة الأوراق واللوز، ويؤدي إلى إفرازات عسلية تشجع نمو الفطريات السوداء، مما يضر بجودة المحصول.

وأشار عمارة إلى ضرورة إزالة الحشائش يدويًا من حول النباتات، محذرًا من الاعتماد على المبيدات في هذه المرحلة، حيث يمكن أن تسبب تشوهات في أوراق النبات وتقلل من جودة اللوز/ وحذر من انتشار حشائش مثل "العليق" و"الشبت"، التي تزيد من صعوبة جني المحصول/ وتقلل من جودة القطن، مما يؤثر على العائد المالي للمزارع.

وأوضح، أن نضج اللوز يُعرف عندما تصبح آخر لوزة صلبة ولونها نحاسي، مشددًا على ضرورة إيقاف الري عند الوصول إلى هذه المرحلة، وترك الأرض تجف قبل الحصاد بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتعزيز قدرة اللوزات على التفتح.

وأوصى عمارة بفصل النباتات عن بعضها لتحسين التهوية بين اللوزات، مما يسهم في فتحها بشكل أفضل، مؤكدًا على أهمية اتباع الإرشادات المقدمة لضمان جودة المحصول وتحقيق النتائج المرجوة.