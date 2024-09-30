وزارة العمل تنظم ندوتين "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تنفيذ ندوتين للتوعية بعنوان "مخاطر الحريق والتدريب على كيفية استخدام وسائل مكافحة داخل بيئة العمل" بفندق تروبيتل نعمه باى بمدينة شرم الشيخ بحضور 60 عامل بالفندق ، وشركة الحفر المصريه بمدينة أبورديس بمشاركة 46 من العاملين بالشركة.

وشملت المحاضرات أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق ، حيث تسعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكدت مدير المديرية، على تكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية ، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.