وزارة العمل تنظم ندوتين بمجال الخدمات العمالية وتنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوتين للتوعية في مجال "الخدمات العمالية حول تنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان"، و"التفتيش العمالي"، قام بها مكتب عمل شربين التابع لمديرية العمل، وذلك بإحدي شركات تنمية المشروعات الصغيرة التابعة لنطاق عمل المكتب، بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة.

ناقشت دور وزارة العمل الفعال في حل جميع المشكلات العمالية الموجودة داخل أماكن العمل بالقطاعات المختلفة، من خلال تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، والقوانين ذات الصلة والتي تنظم العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية وتحافظ على مناخ العمل آمن ومستقر، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى تنظيم الندوتين بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وألقت محاضراتها الدكتورة ريهام الشواف مدير مكتب عمل شربين ، ومحمد نجاح مفتش عمل بالمكتب ، وجرى خلالها الرد على الإستفسارات و الأسئلة المقدمة من المشاركين وسط تفاعل ملحوظ من قبل العاملين.

كما جرى توضيح رأى الدين فى مشكلة تنظيم الأسرة وضرورة الإهتمام بصحة الأم والأسرة ، والتى تجعلها تكون قادرة على خدمة نفسها وخدمة المجتمع فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، كما تم التركيز على أن الإدمان والتدخين يهدران الصحة والمال ويهددان أمن المجتمع ، ومناقشة آثارهم الإقتصادية والإجتماعية والمالية على الفرد والمجتمع والإنتاج.