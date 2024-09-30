القمامة والإهمال يحاصران "قرية شما" بالمنوفية|صور

يعيش الآلاف من أهالى قرية شما جريس التابعه لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، معاناة حقيقة بسبب وقوع المصرف الخاص بالقرية بين المنازل وسط القرية، بدون أى حاجز لحماية الأطفال المترددين على المدارس يوميا خلال هذه الفترة من الدراسة فضلا عن إنتشار القمامة بالمصرف.



«المصرف بدون اي حواجز لحماية الأطفال »

“الوفد” رصدت مأساة أهالى قرية شما جريس بالمنوفية تلك الكارثة البيئية، وجدت القمامة تملأ المصرف والحيوانات النافقة والحشائش التي تحوي الثعابين والفئران، والتى ينبعث منها رائحة كريهة يتأذى منها أطفال وجميع سكان منازل المنطقه المحيطه، كما أن المصرف بدون أى حواجز خرسانية أو حديدية لحماية هؤلاء الأطفال من السقوط فى تلك المستنقع الملىء بالأمراض والأوبئة.



انتشار الثعابين علي الطرق





وقال محمد قاسم، أن مصرف شما جريس المكشوف ينقل الأمراض لأهالى القرية، ورغم انتشار العديد من الأمراض بين أهالي القرية بسبب هذا المستنقع والروائح الكريهة المنبعثة منه والحشرات التى ملأت بيوتنا فإننا لم نر أى تحرك من المسئولين لإنقاذ حياة المواطنيين، متسائلا: "أليس من حق هؤلاء المواطنين العيش فى بيئة نظيفة تحفظ عليهم حياتهم؟

وأضاف إبراهيم عبد الواحد أحد الأهالى المتضررين والقاطنين بالقرب من مصرف شما جريس المكشوف بالمنوفية أيضا أن الناموس والعقارب السامة بدأت فى الظهور بسبب المياه المتراكمة والقمامة التى تملأ المصرف، منذ فترة فضلا عن نمو الكثير من الحشائش والنباتات الضارة كالبوص والغاب التى تتكاثر بها الأفاعى والفئران.

وطالب الأهالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة اتخاذ إجراء لإنقاذهم من تلك الكارثة البيئية، وإنشاء سور فاصل وتطهير المصرف من القمامه والحيوانات النافقه حفاظا على حياة أهالى القريه.