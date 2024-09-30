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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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“فايننشال تايمز”: رد حزب الله على اغتيال نصر الله سيكون أكثر قوة

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، بأن رد حزب الله على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، سيكون أكثر قوة من أي شيء فعله حتى الآن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تخشى هجومًا إيرانيًا محتملًا للرد على اغتيال نصر الله:

 قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة حيال تخطيط إيران لشن هجوم في أعقاب مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وتعمل مع إسرائيل بشأن المسائل الدفاعية.

 وأوضح المسؤول - في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية - أنه يتم إعداد دفاعات مشتركة لصد أي هجوم محتمل مع تغييرات في الموقف العسكري الأمريكي.

 ورفض المسؤول الأمريكي تحديد نوع الهجوم المتوقع من إيران أو تحديد التحركات التي يقوم بها الجيش الأمريكي.

 وقادت إدارة بايدن دفاعًا متعدد الجنسيات عن إسرائيل، في منتصف أبريل الماضي، عندما أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ على إسرائيل ردًا على القصف الإسرائيلي لكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

 وتصاعدت المخاوف من حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على حزب الله في لبنان، الذي تعهد بمواصلة القتال حتى مع مقتل عدد متزايد من كبار قادته.

 وفي بيان الليلة الماضية.. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، "إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

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