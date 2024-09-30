ضبط 3 قضايا مخدرات في حملات أمنية بأسوان

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا "اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش–كمية من مخدر الشابو)..بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما أسفرت الحملات عن ضبط (3) قطعة سلاح نارى (2 بندقية آلية - فرد محلى–8 خزينة - عدد من الطلقات) وتنفيذ (663) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

من جهة أخرى، تعرض 4 أشخاص للإصابة، بإصابات مختلفة، في مشاجرة بالطوب والعصي والحجارة بين أبناء عمومة بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول «ربيع. إ. ب» 50 عامًا، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و«أبو بكر. ن. إ»،21 عامًا، جرح قطعي باليد اليسرى، وكدمة شديدة بالساق الأيسر، و«رجب. م. إ» 31 عامًا، كدمة شديدة بفروة الرأس، وشقيقه «إدريس»، 25 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.