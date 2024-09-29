ضبط 32 مخالفة مرورية لسيارات السرفيس المخالفة بالمنصورة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمحاسب احمد البنداري مدير عام ادارة المواقف بتنفيذ حمله مرورية مكبره على سيارات السرفيس بمدينة المنصوره بالتنسيق مع العقيد حاتم طه مدير الادارة العامة للمرور بالدقهلية والعقيد محمود اللوزي رئيس مباحث المرور .

واوضح اللواء" مرزوق"ان الحملة ضبطت 32 مخالفة مرورية لسيارات السرفيس تقوم بتقسيم خطوط السير المربوطة عليها داخل المدينة مما يؤدي الي تعطيل مصالح المواطنين ووجه اللواء "مرزوق" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتي تقضي بعدم تجديد رخصة السيارة مرة اخري الا بعد تسديد قيمة المخالفة..

هذا وقد شدد اللواء"مرزوق" علي ضرورة مراجعة كافة خطوط سير سيارات السرفيس والتأكد من عدم تقسيم الخطوط داخل مدينة المنصورة

كما وجه اللواء " مرزوق " بتكثيف الحملات المرورية علي مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الحاله المروريه واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كافة المخالفين ، مشيراً إلي أن الحملات مستمرة حتي عودة الانضباط لشوارع المنصوره .