ضبط سيدة تخصصت في سرقة هواتف المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة.

اقرأ أيضًا: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص

جاء ذلك لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقةهواتف المواطنين بأسلوب "النشل"وعثر بحوزتها على (هاتف محمول " مجهول المصدر) وإعترفت بإرتكابها عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية"تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، حُكماً بالسجن المؤبد لعاملٍ مُدانٍ بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعادي.

وتضمن الحُكم تغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى، وأمانة سر وائل فراج ومحمود عبدالرشيدي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له الاتجار بالمواد المخدرة المعادي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3761 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 11118 لسنة 2024 كلي حلوان أن أحمد.ش - عامل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عثر بحيازته 2.7 كيلو جرام من الهيروين داخل مخزنه، ورد ملعومات سرية لمباحث القسم، انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ، تمك العثور على كمية من المواد للمخدرة "2.7 كيلو جرام من الهيروين وعلى الفور وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، بتهمة جلب وتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.320 كيلو جرام، عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، زجاجة زيت لمخدر الحشيش، زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت"، طبنجة صوت، و2 سلاح أبيض، ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.