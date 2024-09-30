القاهرة الجديدة تسرع وتيرة تنفيذ 5328 شقة ضمن "سكن لكل المصريين"

يتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، العمل للإنتهاء من تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالقاهرة الجديدة .

يشمل المحور نحو 222 عمارة سكنيه، بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين .

أكد الغيطى ، على ضرورى الاهتمام بأصول "الصنعة" لكافة الاعمال وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد لها والاهتمام باعمال الزراعة والاندسكيب مع تكثيف الاشجار لإعطاء شكل جمالى للكمبوند .