الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

القاهرة الجديدة تسرع وتيرة تنفيذ 5328 شقة ضمن "سكن لكل المصريين"

بوابة الوفد الإلكترونية

يتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، العمل للإنتهاء من تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالقاهرة الجديدة .

يشمل المحور نحو 222  عمارة سكنيه، بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين .

أكد الغيطى ، على ضرورى الاهتمام بأصول "الصنعة" لكافة الاعمال  وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد لها والاهتمام باعمال الزراعة والاندسكيب مع تكثيف الاشجار لإعطاء شكل جمالى للكمبوند .

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