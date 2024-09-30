أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 30-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.34 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.34 جنيه و48.44 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.34 جنيه 48.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.44 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

استقر الين، الاثنين، بعد أن أشار رئيس الوزراء الياباني القادم إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السياسة النقدية على التكيف، في حين ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الموجهة للتصدير إلى أعلى مستوياتها هذا العام بفضل آمال المستثمرين في حدوث تحول في الاقتصاد الصيني.

وقفز الين الجمعة بعد أن فاز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع الأسبق والمنتقد لسياسة التيسير النقدي الشديدة، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي يسيطر على البرلمان وسيصوت لتوليه منصب رئيس الوزراء.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار لكن تعليقات إيشيبا حدت من الصعود.

وقال محللون إن تعليقاته بعد الفوز بقيادة الحزب كانت كافية لوقف الارتفاع الحاد في الين، وإن الانتخابات المبكرة المرتقبة في 27 أكتوبر قد تؤثر على العملة اليابانية على الأقل في الأمد القريب.واستقر اليورو عند 1.1167 دولار وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة الجمعة لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية.