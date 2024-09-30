الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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"CNN": إدارة بايدن قلقة من التخطيط لهجوم إيراني بأعقاب اغتيال نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 أفادت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قلقة من التخطيط لهجوم إيراني في أعقاب اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وتعمل على تعزيز الدفاعات مع إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

قرارات عاجلة من بايدن:

 نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، بأنه يجري إعداد دفاعات مشتركة مع إسرائيل لدرء أي هجوم مع تغييرات في الموقف العسكري الأمريكي.
 وقال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الحرب الشاملة في الشرق الأوسط، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


 وقال بايدن للصحفيين أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية متوجهًا إلى واشنطن: "يجب أن يكون الأمر كذلك علينا أن نتجنب ذلك".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن موعد إجراء الحديث مع نتنياهو.

 وتأتي تصريحات الرئيس في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات الإسرائيلية في أنحاء لبنان عن مقتل العشرات يوم الأحد.
 وقد شنت إسرائيل عملية "سهام الشمال" العسكرية على لبنان في 23 سبتمبر، فنفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق. والهدف المعلن هو خلق ظروف آمنة في مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان من العودة إلى هناك.
 ونتيجة إحدى الغارات التي وقعت في 27 سبتمبر في بيروت، قُتل حسن نصر الله، وأكد الحزب مقتله وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة.

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