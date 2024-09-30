الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاتحاد الأوروبي: اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية اليوم لمناقشة التصعيد الإسرائيلي بلبنان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد اليوم لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس الأحد مقتل فرنسي ثان في الغارات الإسرائيلية على لبنان،  وفقًا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

وذكرت إذاعة "فرانس أنفو" إن فرنسيا يبلغ من العمر 60 عامًا لقي مصرعه في قصف إسرائيلي في الأيام الأخيرة.

والخميس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل امرأة تحمل الجنسية الفرنسية وتبلغ من العمر 87 عامًا بعد "انفجار قوي" في قرية بجنوب لبنان.

هذا، ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت مساء الأحد في زيارة تستغرق 24 ساعة.

ومن المقرر أن يتحدث مساء مع السفير الفرنسي في لبنان لمناقشة مصير العشرين ألف فرنسي هناك.

كما سيجتمع يوم الاثنين مع الزعماء السياسيين اللبنانيين الرئيسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

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