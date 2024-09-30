سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاثنين 30-9-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.86 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.89 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.89 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.86 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.86 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.87 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.57 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.82 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

استقر الين، الاثنين، بعد أن أشار رئيس الوزراء الياباني القادم إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السياسة النقدية على التكيف، في حين ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الموجهة للتصدير إلى أعلى مستوياتها هذا العام بفضل آمال المستثمرين في حدوث تحول في الاقتصاد الصيني.

وقفز الين الجمعة بعد أن فاز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع الأسبق والمنتقد لسياسة التيسير النقدي الشديدة، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي يسيطر على البرلمان وسيصوت لتوليه منصب رئيس الوزراء.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار لكن تعليقات إيشيبا حدت من الصعود.

وقال محللون إن تعليقاته بعد الفوز بقيادة الحزب كانت كافية لوقف الارتفاع الحاد في الين، وإن الانتخابات المبكرة المرتقبة في 27 أكتوبر قد تؤثر على العملة اليابانية على الأقل في الأمد القريب.