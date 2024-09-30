بيطري الزقازيق تنظم حفل استقبال الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بالاشتراك مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر اليوم التعريفي للكلية؛ حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب عميد الكلية.

جاء ذلك بحضور وكلاء الكلية، والمدير العام ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، ومدير رعاية الشباب واتحاد الطلاب ، بالإضافة إلى طلبة وطالبات الكلية.

بدأت فاعليات الحفل بجولة تفقدية لعميد الكلية، بعدها تابع ثم مشاركة أنشطة رعاية شباب الجامعة، ثم بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقام جميع منسقي البرامج الجديدة بالكلية بالتعريف بها وأهدافها وطرق الالتحاق بها.

قدم الدكتور خالد الدرندلي، التهنئة لأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، مقدماً الشكر لإدارة الكلية، ودورها المهم فى إعداد كوادر متميزة على قدر عالٍ من المسئولية تواكب سوق العمل، مشيداً بحرص الإدارة على تقديم كافة سبل الراحة وتلبية احتياجات الطلاب، وتشجيعهم على النجاح والتفوق لتذليل العقبات التى قد تواجههم.

في السياق ذاته، أعرب الدكتور نصر عبدالوهاب عن مدى سعادته بتواجده مع الطلاب متمنياً لهم النجاح والتوفيق، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كليه الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

وفى ختام الحفل، قام اتحاد الطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر بمرافقة الطلاب الجدد فى مجموعات للتعرف على الأقسام العلمية وقاعات المحاضرات والمكتبة، والمستشفى التعليمي بالكلية، والمزرعتين التعليمية والسمكية بالكلية، وكذلك المستشفى البيطرى المتنقل.