aibank يكشف أسباب تغيير اسمه وعلاماته التجارية الي نكست

اعلن aibank عن إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلاماته التجارية إلى بنك نكست متطلعا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها بالإضافة إلي لذلك يتطلع البنك إلى مواصلة التطور.

قال تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك أن استراتيجية البنك كانت تهدف إلي تغيير أسم البنك لثلاث اسباب منها عدم الالتباس والتشابه مع غيره من البنوك ويتماشى مع استراتيجية البنك مع تقديم خدمات سريعة والتحول الرقمي.