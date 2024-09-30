تشكيل النصر السعودي لمواجهة الريان القطري الليلة.. عودة رونالدو

أستقر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام الريان القطري مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في نظامه الجديد.

ومن المنتظر أن يستعيد فريق النصر نجمه الأول كريستيانو رونالدو بعد تغيبه عن مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي في مستهل مشوار دوري أبطال أسيا للنخبة.

تشكيل النصر لمواجهة الريان القطري

من المتوقع أن يأتي تشكيل النصر ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة كالآتي وفقًا لرؤية سيتفانو بيولي المدير الفني للعالمي.

حراسة المرمى : بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجعي

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني

موعد مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والريان، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

وتذاع مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports AFC 1 HD.