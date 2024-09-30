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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بوتين: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا حاولت حل الأزمة الأوكرانية بوسائل سلمية منذ عام 2014 لكن الغرب أفشل جهود موسكو وحول أوكرانيا إلى مستعمرة وجسر للحرب ضد روسيا، مشددا على أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق.

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وقال بوتين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن الجيش الأوكراني أعد للحرب الجديدة ضد دونباس والقرم وأقاليم روسية أخرى"، لافتا إلى أن تطور الأوضاع أكد صحة اتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية، لأنها تحمل طابعا تحريريا.

وأضاف بوتين؛ بمناسبة الذكرى الثانية لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا: "اليوم ندافع جميعا عن المستقبل الآمن والمزدهر لأطفالنا وأحفادنا ومصيرنا المشترك وذكرى إنجازات وانتصارات أجدادنا العظماء والولاء لتقاليدهم وعهودهم".

وأشار إلى أن هذه المشاعر تعطي القوة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، ومن يحاربون في دونباس وروسيا ويدافعون عن حدود كورسك وبلجراد وبريانسك ويدافعون عن كل روسيا العظيمة والحبيبة.

وأعرب بوتين عن فخره بالأبطال الروس، مؤكدا أن موسكو تبذل قصاري جهدها لدعمهم، موجها الشكر والتهنئة لجميع مواطني روسيا على وحدتهم وروحهم الوطنية، وإعادة توحيد أراضيهم.

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