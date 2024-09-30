أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. ماذا يستفيد المواطن؟

تسعى الدولة خلال الفترة المقبلة إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لوصول الدعم إلى مستحقيه، من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث من المقرر مناقشة جلسات الحوار الوطنى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من تلك الخطوة، للقضاء على محاولات التلاعب بالأسعار في السلع.

مميزات من تحويل الدعم من عيني إلى نقدي

وفي السياق أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك مميزات من تحويل الدعم من عيني إلى نقدي بغية تقليل الهدر في الدعم العيني للسلع، لمنع تسريب جزء كبير منه إلى غير المستحقين، قائلا: “عند شراء السلع كان هناك مافيا لشرائها في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يقضي على الهدر، خاصة أنه يوزع من خلال كروت ذكية للمستحقين للدعم”.

تنقية المستحقين للدعم

وأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أنه لضمان تأثير تلك الخطوة على المواطن بشكل إيجابي يتطلب من الدولة أن تعمل على إعادة تنقية المستحقين للدعم، ووضع معايير لمن يستحق على مستوى جميع المحافظات وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا، موضحًا أن ذلك لتلافي فقد جزء كبير من المواطنين لا يحصلون على الدعم، متسائلا:" هل الدعم النقدي كافيًا بدلاً من الدعم العيني.

أهمية وجود قيمة للدعم النقدي

وتابع الخبير الاقتصادي:" على الحكومة أن توفر السلع للمواطنين في القرى والأرياف والمدن، بأسعار تنافسية حتى لا يتلاعب التجار وأصحاب المحال برفع الأسعار وتحقيق مكاسب على حساب المواطن المصري، وهو ما يعني أهمية وجود قيمة للدعم النقدي تقابل السلع التي يتم شرائها من قبل المواطنين.

توفير السلع في منافذ الدولة

وشدد الدكتور خالد الشافعي، على أن تكون قيمة الدعم النقدي، تساوي أكبر قدر من السلع والخدمات، مطالبًا بتوفير السلع في منافذ الدولة سواء لأصحاب الدعم النقدي أو للمواطنين، ويجب مراجعة الأسعار بشكل دوري للتحقق من الأسعار حتى لا يشعر المواطن بعدم القدرة على الشراء.