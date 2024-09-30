الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف تعقد اجتماعها برئاسة وزير الري

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ ، والتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للرى والصرف عن نفس العام المالى.

تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية ، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت ٦٠٠ مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، و تكثيف أعمال التشغيل الذاتى بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من ( ٥٠ - ٦٠%) من قيمة المشروعات، بالتزامن مع السعى لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول وhتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد، والبدء فى رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من ٤٠ عامًا مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى ۷۰ فدانًا وبمكعب تكريك تجاوز ٧ ملايين متر مكعب، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للاستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الاحتياجات الفعلية من سائقى معدات وعمال الصيانة وخلافه.

ونتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز ۱۱۲ مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزمات شهرية بقيمة ١٠ ملايين جنيه مرتبات وخلافه.

وقد أكد الدكتور سويلم أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم منه ، أو الجهد المبذول من الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة.