مقترح يقدم حلاً لأزمة 24 شركة سمسرة غير متوافقة مع معايير الملاءة المالية

24 شركة سمسرة متضررة

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعا اليوم «الأحد» مع شركات السمسرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تهم العاملين فى سوق الأوراق المالية.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن من ضمن هذه الملفات المطروحة على مائدة الاجتماع أزمة 24 شركة سمسرة غير المتوافقين مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية.

أضافت المصادر أن اللقاء يبحث المذكرة المقدمة من الشركات المتضررة من قرار الرقابة المالية حول الحد الأدنى لحقوق الملكية، حيث تقترح الشركات السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».. أمهلت الرقابة الشركات مدة 6 أشهر بتوفيق أوضاعهم، حيث أنه من المقرر أن تنتهى المهلة 5 نوفمبر القادم 2024.

يبلغ عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 24 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.