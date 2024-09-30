حفيد فنان الشعب "سيد درويش..وقائع سرقة معلنة" في ندوة نقابة الصحفيين.. اليوم

تقام اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة ندوة لكتاب "سيد درويش .. المؤلف الحقيقي للنشيد الوطني .. وقائع سرقة معلنة" للكاتب الصحفي خيري حسن.

تفاصيل ندوة نقابة الصحفيين اليوم

يحضر الندوة حفيده المايسترو محمد حسن درويش ، ومن المقرر أن تُعقد في قاعة هيكل على هامش معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية آمال عثمان، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم الأسبق.

يتحدث فيها كل من الكاتبة والروائية سلوى بكر، والكاتب الصحفي ياسر عبد الحافظ، رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب وكتاب اليوم، والكاتب الصحفي والخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مستشار النشر الثقافي لروايات مصرية للجيب.

وتُقام الندوة الساعة الخامسة مساءً بالدور الثالث بنقابة الصحفيين