"القومي للإعاقة" و "حياة كريمة" يحتفلان باليوم الدولي للغات الإشارة بحضور محافظ القاهرة

احتفل القومي للإعاقة ومؤسسة حياة كريمة باليوم الدولي للغات الإشارة، بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة.

بروتوكول تعاون بين القومي للإعاقة ومؤسسة حياة كريمة

وصرحت د. إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة، أن الاحتفال تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة، كما يأتي ضمن مبادرة " اتكلم هنسمعك"، عمل الاحتفال على إشراك عدد كبير منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن فعاليات اليوم عملت على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم إقتصاديًا، وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل والحر، وتغيير ثقافة المجتمع تجاههم، بالإضافة إلى توعيتهم بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والكشف المبكر عنه، والإجراءات اللازمة الواجب اتباعها حال ثبوت الإصابة به.

الجدير بالذكر أن الاحتفال تضمن عدد من الفاعليات منها معرض للمنتجات المصنوعة بأيدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي افتتحه الدكتور ابراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتورة مروه فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، شارك فيه ٣٠ عارض من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، واشتمل المعرض على العديد من المنتجات المختلفة كالمفروشات والمنتجات الجلدية، والاكسسوارات والمنتجات اليدويه المتنوعة، كما شهد الاحتفال ندوة توعوية وحملة طبية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.