حالة الطقس ودرجات الحرارة في نهاية سبتمبر.. احذر اضطراب بحري اليوم

يشهد آخر أيام شهر سبتمبر والموافق اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والليل، حار خلال النهار على أغلب المحافظات ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، موضحة أن سرعة الرياح تكون من (50 : 70 كم /ساعة) ويرتفع الموج من (“2.5 : 4 متر").

درجات الحرارة اليوم 30-9-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم جاءت كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة .. 23 32

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 21 29

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 23 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 32

درجة الحرارة في طنطا .. 21 31

درجة الحرارة في دمياط .. 25 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 31

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 22 33

درجاتالحرارة فى السويس .. 23 32

درجة الحرارة في العريش .. 22 30

درجة الحرارة في رفح .. 21 30

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 33

درجة الحرارة في نخل .. 16 30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 29

درجة الحرارة في الطور .. 25 32

درجة الحرارة في طابا .. 24 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 26 36

درجة الحرارة في العلمين .. 22 28

درجة الحرارة في مطروح .. 23 28

درجة الحرارة في السلوم .. 23 28

درجة الحرارة في سيوة .. 21 32

درجة الحرارة في الغردقة .. 27 35

درجة الحرارة في مرسى علم .. 26 36

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 33

درجة الحرارة في المنيا .. 20 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 21 34

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 34

درجة الحرارة في قنا .. 24 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 36

درجة الحرارة في أسوان .. 24 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 23 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 37

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 36

درجة الحرارة في حلايب .. 27 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 26 35

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 26 33.