من الغناء للتمثيل بهوليوود..محطات في حياة الفنان الأمريكي كريس كريستوفرسون بعد وفاته

كريس كريستوفرسون.. كاتب ومغني ونجم لامع في هوليوود، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 88 عاما.

ووفق لوكالة "اسوشتيد برس" الأمريكية، أعلنت المتحدثة باسم العائلة إيبي ماكفارلاند، إن كريستوفرسون توفي في منزله وسط عائلته في ماوي بهاواي يوم السبت، لم يتم تقديم أي أسباب.

كان كريستوفرسون عاشقا للفنون والرياضة أيضا فكان ملاكمًا من فريق Golden Gloves، ونجمًا في رياضة الرجبي ولاعب كرة قدم في الكلية.

حصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من كلية ميرتون بجامعة أكسفورد في إنجلترا.

وباعتباره ابنًا لجنرال في القوات الجوية، انضم إلى الجيش في الستينيات، وقال عن تلك الفترة:"لقد كنت في برنامج تدريب ضباط الاحتياط في الكلية، وكان من المسلم به في عائلتي أن أؤدي خدمتي العسكرية".

وقاد طائرات هليكوبتر برتبة نقيب في الجيش الأمريكي، لكنه رفض تعيينه للتدريس في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، نيويورك، لرغبته في ممارسة هوايته ويتابع كتابة الأغاني.

ومع ابتداءً من أواخر الستينيات، ظهر كريستوفرسون، وقدم عدد من الأغاني الريفية وموسيقى الروك آند رول، ولكن العديد من أغانيه اشتهرت بأدائها من قبل آخرين، سواء كان راي برايس يغني "For the Good Times" أو جانيس جوبلين التي تغني "Me and Bobby McGee".

كان كريستوفرسون، ينسج كلمات موسيقى شعبية معقدة عن الوحدة والرومانسية الرقيقة في موسيقى الريف الشعبية، وكان يمثل فئة جديدة من مؤلفي أغاني الريف إلى جانب نظرائه مثل ويلي نيلسون وجون برين وتوم تي هول.

فرقة كريستوفرسون ونيلسون وكاش وجينينجز

وفي منتصف الثمانينيات انضم نيلسون وكريستوفرسون إلى جوني كاش وويلون جينينجز لتشكيل فرقة موسيقى الريف العملاقة "The Highwaymen" وكانت نقطة محورية أخرى في مسيرته الفنية.

أصدرت الفرقة ثلاثة ألبومات فقط بين عامي 1985 و1995، وتوفي جينينجز في عام 2002 وتوفي كاش بعد عام واحد، وقال كريستوفرسون في عام 2005 إن هناك بعض الحديث عن إعادة تشكيل الفرقة مع فنانين آخرين، مثل جورج جونز أو هانك ويليامز جونيور، لكنه أكد وقتها إن الأمر لن يكون كما كان.

وفي مقابلة أجريت معه عام 2006 مع وكالة أسوشيتد برس، قال إنه ربما لم يكن ليحظى بمسيرة مهنية ناجحة بدون كاش، لقد وضعني على المسرح لأول مرة وأخذني تحت جناحه قبل أن يقطع أيًا من أغنياتي.

ومن بين الأغاني الناجحة التي سجلها كريستوفرسون "Watch Closely Now"، و"Desperados Waiting for a Train"، و"A Song I'd Like to Sing"، و"Jesus Was a Capricorn".

كلمات كريستوفرسون السياسية اللاذعة وشعبيته

وكانت كلمات كريستوفرسون السياسية اللاذعة تؤثر على شعبيته في بعض الأحيان، وخاصة في أواخر الثمانينيات، وكان ألبومه "محارب العالم الثالث" الذي أصدره عام 1989 يركز على أميركا الوسطى وما أحدثته سياسة الولايات المتحدة هناك، ولكن النقاد والمعجبين لم يكونوا متحمسين للأغاني ذات الصبغة السياسية الصريحة.

في عام 1973، تزوج من كاتبة الأغاني ريتا كوليدج، وحققا معًا مسيرة ناجحة في الغناء الثنائي، وفازا بجائزتي جرامي، ولكنهما انفصلا في عام 1980.

وقال خلال مقابلة أجريت معه عام 1995 مع وكالة أسوشيتد برس إنه يتذكر امرأة تشكو من إحدى الأغاني التي تبدأ بقتل الأطفال باسم الحرية، "موضحاً أنه التقىبها وقال لها:"حسنًا، ما الذي أغضبك، حقيقة أنني كنت أقول ذلك أم حقيقة أننا نفعل ذلك؟ بالنسبة لي، كانوا يغضبون مني لأنني كنت أخبرهم بما كان يحدث".

دخول كريس كريستوفرسون هوليوود

وعن مشاركته في السينما الأمريكية، حظي في هوليوود بشهرة واسعة من خلال ظهوره في الأفلام والتلفزيون، وكان أول دور لكريستوفرسون في فيلم "الفيلم الأخير" للمخرج دينيس هوبر في عام 1971.



كان مولعًا بأفلام الغرب، وكان يستخدم صوته الأجش لأداء أدوار الرجال الرئيسيين الجذابين والصارمين، فكان هو حبيب بورستين الوسيم في فيلم "أليس لا تعيش هنا بعد الآن" ونجم روك مأساوي في علاقة صعبة مع سترايسند في فيلم "ولادة نجمة"، وهو الدور الذي كرره برادلي كوبر في إعادة إنتاج الفيلم عام 2018.

كان هو الشاب الخارج عن القانون في فيلم "بات جاريت وبيلي ذا كيد" للمخرج سام بيكينباه عام 1973، وسائق شاحنة للمخرج نفسه في فيلم "كونفوي" عام 1978، ورئيس شرطة فاسد في فيلم "لون ستار" للمخرج جون سايلز عام 1996.

كما لعب دور البطولة في أحد أكبر الإخفاقات المالية في هوليوود، وهو فيلم "بوابة السماء" عام 1980، والذي تجاوزت ميزانيته عشرات الملايين من الدولارات.

وفي ظهور نادر في فيلم خارق للطبيعة، لعب دور معلم صائد مصاصي الدماء سنايبس في فيلم "بليد".

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس عام 2006، وصف كيف حصل على أولى فرصه في التمثيل عندما قدم عروضه في لوس أنجلوس، حيث كان أول حفل موسيقي له هناك، وكتب روبرت هيلبورن (ناقد الموسيقى في لوس أنجلوس تايمز) مراجعة رائعة للحفل، واستمر الحفل لمدة أسبوع، وبدأ في تلقي عروض أفلام دون أي خبرة في الأداء.

تقاعد كريستوفرسون عن الأداء والتسجيل في عام 2021، ولم يظهر على المسرح إلا من حين لآخر كضيف.