ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هيلين وترامب يزور أحد المناطق المتضررة اليوم

تسبب الإعصار هيلين في وقوع مزيد من الضحايا، حيث لقي اكثر من 90 شخصا حتفهم في جنوب شرق الولايات المتحدة نتيجة الإعصار الذي ضرب البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وذكرت قناة "السي إن إن"، أن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية كارولينا الشمالية، و24 في ولاية كارولينا الجنوبية، و17 في جورجيا، و11 في فلوريدا، كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة أخريين في ولاية فرجينيا.

ولا يزال أكثر من 2.3 مليون من سكان فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا بلا كهرباء نتيجة للإعصار، وفقًا لموقع المراقبة PowerOutage.us.

ضرب الإعصار هيلين، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، منطقة بيج بيند ذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا في مساء الخميس، ثم ضعفت قوته إلى عاصفة من الفئة الأولى ثم تحولت إلى عاصفة استوائية بعد ذلك بفترة وجيزة.

إعصار هيلين..بدء تنظيف وإصلاح واسع النطاق جنوب شرق الولايات المتحدة



وبحسب رويترز ، بدأت منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة جهود تنظيف وإصلاح ضخمة أمس الأحد، وتسبب الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص وتدمير الطرق والجسور وتسبب في فيضانات عارمة من فلوريدا إلى فرجينيا.

كما تسببت رياح العاصفة والأمطار والعواصف العاتية في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا، وفقا لإحصاء لوكالة رويترز لمسؤولين على مستوى الولايات والمستوى المحلي.

ويخشى المسؤولون من اكتشاف المزيد من الجثث، خاصة مع سقوط أبراج الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المنطقة، ولم يتمكن مئات الأشخاص حتى الآن من الاتصال باقاربهم واصحابها، وتم إدراجهم في عداد المفقودين.

وقالت شركات التأمين وخبراء الأرصاد الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تقديرات الأضرار تراوحت بين 15 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث تأثرت أنظمة المياه والاتصالات وطرق النقل الحيوية.

وسوف تصبح الأضرار التي لحقت بالممتلكات والخسائر الاقتصادية أكثر وضوحا عندما يقوم المسؤولون بتقييم الدمار.

تعليق البيت الأبيض على إعصار هيلين

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يخطط لزيارة المناطق المتضررة هذا الأسبوع، بمجرد أن يتمكن من القيام بذلك دون تعطيل خدمات الطوارئ.

وقال بايدن للصحفيين أمس "إنه أمر مأساوي"، متعهدا بتقديم المساعدة في التعافي بعد إعلان الكوارث الكبرى في عدة مناطق، وأضاف "لقد رأيتم الصور.. إنها كارثية".



ترامب يزور جورجيا للإطلاع على اضرار العاصفة هيلين

وقالت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أنه سيزور فالدوستا في ولاية جورجيا اليوم الاثنين لتلقي إحاطة بشأن أضرار العاصفة و"تسهيل توزيع إمدادات الإغاثة".