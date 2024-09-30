شبانة : الأهلي في السوبر الأفريقي لعب أسوأ مواجهة قمة منذ قرابة الـ ٥ أعوام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور الزمالك كان متخوفًا من الخسارة أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، والترشيحات كلها كانت تصب في صالح القلعة الحمراء، لكن تحقيق اللقب في النهاية بركلات الترجيح أمر يستحق "التحية" لكل عشاق الفريق الأبيض.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جوزيه جوميز كان معروف عنه كثرة المغامرة، والملعب كان الفيصل في النهاية، الذي حسم اللقاء لصالحه في النهاية، بعدما اختار التشكيل الأنسب ووضع دونجا بجوار السعيد وناصر ماهر، ثم اختار المثلوثي بجوار حسام عبدالمجيد ونجح في سد الفراغ الدفاعي".

وأضاف: "بنتايك قدم مستوى جيد في اللقاء ولعب مباراة كبيرة أمام بيرسي تاو، وعمر جابر لعب أيضًا مواجهة قوية أمام حسين الشحات، وثنائي الأهلي كان مختفي طوال اللقاء، ولم نشاهد الأهلي في تاريخه في الديربي لم يحتسب له ركلة ركنية".

وواصل: "ياسر إبراهيم أخطأ بشكل غشيم في التعامل مع كرة الهدف الذي سجله ناصر منسي وكل اللاعبين لم يكونوا في حالتهم الفنية والبدنية، ولم نشاهد اي جملة للأهلي مطلقا، وحتى يحيى عطية الله كان من اسباب الهدف الذي سكن شباك الأهلي بعدما لعب الكرة بكعبه بشكل غريب".

وزاد: "الأهلي لعب أسوأ مبارياته في آخر 5 مواسم، بينما الزمالك قدم مستوى جيد وقلب التوقعات وفاز باللقب ويستحق الاشادة، وجوميز يدخل المواجهات أمام الأهلي بمغامرة كبيرة بينما كولر يتحفظ بشكل غريب وينكمش للخلف".

وأكمل: "كولر كان متحفظًا بدرجة كبيرة، واعتقدت أنه سيقوم بتغييرات سريعة بين الشوطين في خط الوسط، ولكنه لم يفعل ذلك، وجهاز الزمالك كان الافضل بكل تأكيد في الاستعداد مع مجلس الإدارة، وحصلوا على حماس كبير بسبب التصريحات قبل اللقاء".

وأتم: "الأهلي دخل المباراة بحالة كبر وغرور، وكان يعتقد أنه سوف يفوز، واستهان بالزمالك الذي توج باللقب".