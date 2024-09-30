إسرائيل تقصف مواقع في البقاع

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر الإثنين ضرب أهداف لحزب الله في البقاع بلبنان، وقال في بيان مقتضب إنه يضرب "أهدافا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع في لبنان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان مدينة حيفا أبلغوا عن أصوات انفجار، كما دوّت صفارات الإنذار في راموت نفتالي شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "انطلقت صفارات الإنذار بخصوص إطلاق الصواريخ والقذائف في منطقة راموت نفتالي بسبب احتمال سقوط شظايا من الاعتراض".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت في بيان، فجر الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى سقوط 105 قتلى وإصابة 359 شخصا بجروح.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.