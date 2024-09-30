عبدالجليل: يجب تعيين مدير كرة للأهلي .. وفرض عقوبات على الظهور الزائد بالسوشيال ميديا

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن سيناريو كأس السوبر الإفريقي الأخير هو نفس ما حدث في 94، وكان الفريق الأحمر هو الأفضل والجماهير كان تؤكد تتويجه باللقب، وفجأة خطف الزمالك الانتصار.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "قد يكون محمود كهربا لاعب الأهلي لديه حالة تأثر بخسارة السوبر الإفريقي".

وأضاف: "لابد من تعيين مدير للكرة، الأجواء في مصر مختلفة، ولابد من وجود مدير للكرة بشخصية قوية تماما، وشيكابالا عمل أمر رائع جدا بعدما حفز زملائه وقام بتقطيع الفيديوهات من أجل الفوز باللقب".

وأكمل: "لاعبي الأهلي اعتقدوا أنهم سيكسبون المباراة بسهولة، ومع اجواء السوشيال ميديا والثقة في الفوز كنت اعتقد أن الجهاز الفني سوف يجهزهم بالشكل الأنسب، والمسئول عن تلك الحالة هو كابتن الفريق محمد الشناوي وهو غير ملم بالفريق، وحتى باقي اللاعبين الكبار لم يقوموا بدورهم، حتى شاهدنا رامي ربيعة يحتفل بهذه الطريقة".

وزاد: "كولر مدرب كبير، ولكن المدرب الاجنبي عندما تمنحه الفرصة (للركوب) فأنه يرتكب أمور غريبة، المفروض ان دوره في الملعب فقط، ولابد من وجود مدير للكرة بشخصية قوية من اجل السيطرة على الامور، وكفاية ما حدث مؤخرا وتنفيذ طلبات كثيرة للمدرب السويسري جاءت بنتائج غير جيدة".