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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شيكابالا: بنتايك صفقة سوبر..ومشهد أديبايور في السوبر "حاجة 13 خالص"

شيكابالا
شيكابالا

أشاد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بالمغربي محمود بنتايك بعد تقديمه لمستوى مميز في مباراة السوبر الإفريقي.

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وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايك صفقة مميزة للغاية وقدم مستوى جيد في لقاء السوبر الإفريقي وهو لاعب يشبه لاعبي نادي الزمالك وانسجم بشكل سريع ومستواه سيرتفع في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أديبايور زملكاوي ويعشق نادي الزمالك ومشهده في تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي كان حاجة 13 خالص".

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