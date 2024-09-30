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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لاعب الأهلي السابق : علامة استفهام كبرى على رحيل لاعبين مميزين عن الأحمر في انتقالات الصيف

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق عن خسارة النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي الأخير أمام غريمه التقليدي  الزمالك بعد انتصار الأبيض بركلات الترجيح ومدى تأثر الأهلي برحيل عدد من لاعبيه خلال فتره الانتقالات المنقضية.

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وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين : "الأهلي ضم عطية الله وأشرف داري لأنه كان يحتاج لهذا الثنائي جدا، وكان هناك لاعبين لم يكن يجب رحيلهم مثل أحمد عبدالقادر، والأهلي محتاج تدعيم في مركز رأس الحربة على مستوى عال وبمواصفات خاصة ومختلفة عن وسام أبوعلي".

واستطرد: "كان من الممكن أن يفرق أحمد عبدالقادر فنيًا مع الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي، وإمام عاشور كان يجب جلوسه احتياطيا في السوبر الإفريقي، وفي الفترة الماضية يجب أن يجلس بديلا لأنه تراجع واي لاعب سيشارك سوف يكون أفضل منه، وشاهدت لقطات له بعد المباراة مع أفشة، إمام ليس له انتاج في آخر المباريات مع الأهلي، ولاعب الوسط الذي يقدم هذا الأداء يجب ابعاده فورا".

وأشار إلى أن هناك لاعبين مثل عمرو السولية وأفشة يجب أن يشاركوا مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، موجهًا اللوم لـ رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد خصوصا واحد من ابناء الأهلي عندما اشار بشكل غريبة بـ"علامة النوم" خلال ركلات الترجيح.

وأضاف: "هناك لاعبين في الاهلي تشبه محمد علي بن رمضان، والفريق يحتاج رأس حربة وفي مركز الجناح هناك لاعبين جيدين عندما يكونوا في حالة فنية حالية، وكهربا أيضا يلعب جناح ويجب اشراكه لفترة في هذا المركز من أجل رؤيته".

وختم: "الزمالك استحق السوبر الإفريقي لأن الدوافع لديه كانت أفضل من الأهلي، وقدموا مستوى مميز خلال اللقاء".

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