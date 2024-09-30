سيف الجزيري يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك واعتزاله كرة القدم بعد نهايته

أثنى سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس ونادي الزمالك على الفترة التي يقضيها رفقه النادي الابيض ، ومساهمته في تحقيق انتصارات عدة محلية وأفريقية ، كذلك ما يتلقاه من دعم جماهيري دائم رغم الفترات العصيبة التي مر بها الفريق الأبيض خلال الموسم المحلي المنقضي .

وقال الجزيري خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : جددت عقدي مع الزمالك لفترة عامين إضافيين و بعد نهاية تلك المدة لن العب لفريق آخر داخل مصر أو خارجها و سأعلن مباشرة اعتزالي كرة القدم لكي يكون اخر قميص لعبت له به في مسيرتي مع كرة القدم هو قميص الزمالك.

وتطرق خلال تصريحاته عن مواجهة القمه الاخيرة في السوبر الأفريقي التي انتصر خلالها الأبيض بركلات الترجيح ومدى الصعوبة التي واجهها مهاجموا الأبيض مع نادي الزمالك والفارق بينها وبين مواجهة القمة قبل الاخيرة والتي انتصر بها الأبيض بثنائية مقابل هدف ، وقال الجزائري في هذا الصدد وبسؤاله عن غياب عبد المنعم في القمة الأخيرة الاخيره شدد على أن الزمالك لا يلتفت الى أسماء لاعبي الخصم ، وان الفريق الابيض سبق له وان فاز على الاهلي بثنائية من توقيعه الشخصي في وجود محمد عبد المنعم بدفاع الفريق الأحمر.