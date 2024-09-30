بدء أعمال رفع كفاءة مبني الصمود والتحدي بمدينة الحسنة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، تم البدء في رفع كفاءة مبني الصمود والتحدي في مدينه الحسنة بوسط سيناء.

وأكد المحافظ علي رفع كفاءة المبني من خلال دهانات الحوائط والواجهة الرئيسية للمبني والقاعات الداخلية بجانب أعمال الكهرباء وغيرها.

وأشار المحافظ إلي أنه في يوم ( 31 أكتوبر عام 1968 ) رفض مشايخ القبائل السيناوية المخطط الإسرائيلي بتدويل سيناء وعزلها عن مصر في حضور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لكافة المشايخ والعواقل بالمحافظة على الصمود والدفاع عن الوطن ومساعدة التنفيذيين

وقال الشيخ عبدالله ابوجهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء ان دعم الدولة وتجديد مبنى الصمود مفخرة إلى أبناء سيناء ووجه الشكر إلى اللؤاء خالد مجاور ونائبة الذى يعمل على مدار اليوم فى خدمة الوطن والمواطن ودعم الدولة المصرية