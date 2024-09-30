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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الألمانية:  أوكرانيا يجب أن تمتلك صواريخ بعيدة المدى

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

قالت أنالينا بيربوك،  وزيرة الخارجيةالألمانية،ة بأن أوكرانيا يجب أن تمتلك صواريخ بعيدة المدى لتكون قادرة على تجاوز "حزام الألغام" عند خط التماس مع القوات الروسية. 

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وبحسب روسيا اليوم، قالت بيربوك في حديث لقناة ARD: "أما بخصوص الصواريخ البعيدة المدى... فأعتقد أن هذا أمر معروف. وكنت أقول دائما أنها تلعب دورا هاما، وخصوصا في تجاوز حزام الألغام في شرق أوكرانيا".

وبشأن توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا، قالت "لقد أعربت عن رأيي بشأن هذه المسألة بشكل واضح، وعند المستشار الألماني رأي آخر بهذا الشأن".

جدير بالذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان قد أعرب عن معارضته لتوريد صواريخ "تاوروس" التي يبلغ مداها 500 كلم لأوكرانيا، مشيرا إلى ان ذلك قد يؤدي إلى "تصعيد خطير".

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