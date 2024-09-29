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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مظاهرات في ألمانيا تنديدًا باستمرار العدوان على غزة ولبنان

مظاهرات
مظاهرات

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية، وفقًا لـ"وفا".

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ورفع المشاركون في التظاهرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة، العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان "إن هذه التظاهرة جاءت للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وأنهما ليسا وحدهما"، داعيا إلى وقف العدوان على فلسطين ولبنان وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

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