ألمانيا: القبض على شخص للاشتباه في إشعاله حريقين تسببا في إصابة 31 شخصا

ألقت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد القبض على شخص للاشتباه في إشعاله حريقين عن عمد في مدينة "إسن" الواقعة غربي البلاد؛ ما أسفر عن إصابة نحو 31 شخصا بينهم طفلين في حالة حرجة.

وذكرت شرطة مدينة "إسن"حسب ما نقلته قناة (دويتشه فيله) الألمانية أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة إشعال حريق والشروع في القتل، مضيفة أن المشتبه به ارتكب حادثا آخر إذ قاد شاحنة صغيرة واصطدم بمتجرين.

وكانت إدارة إطفاء مدينة "إسن" قد تلقت بلاغا مساء أمس السبت باندلاع حريق في مبنى سكني؛ أدى إلى إصابة 12 شخصا - بينهم ثمانية أطفال - ولكنها تمكنت من إخماده.

وأضافت إدارة الإطفاء أن حريقا أخر اندلع بعد فترة قصيرة في مبنى سكني آخر قريب، أصيب خلاله 19 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن شاحنة لتوصيل الطلبات اصطدمت بمتجرين بعد فترة وجيزة من وقوع الحريقين، وتمكن عدد من الأشخاص من احتجاز المشتبه به الذي كان بحوزته أسلحة بيضاء قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض عليه.

وتجري السلطات الألمانية حاليا تحقيقا لمعرفة الدوافع وراء الحريقين وحادث الاصطدام والصلة المحتملة بين هذه الجرائم.