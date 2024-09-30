تعرض 4 أشخاص للإصابة ، بإصابات مختلفة، في مشاجرة بالطوب والعصي والحجارة بين أبناء عمومة بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات الجيرة.

بسبب خلافات الجيرة..إصابة 4 اشخاص في مشاجرة بالطوب والعصي ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول «ربيع. إ. ب» 50 عامًا، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و«أبو بكر. ن. إ»،21 عامًا، جرح قطعي باليد اليسرى، وكدمة شديدة بالساق الأيسر، و«رجب. م. إ» 31 عامًا، كدمة شديدة بفروة الرأس، وشقيقه «إدريس»، 25 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 شباب بالتسمم بسبب مشروب الطاقة ببني سويف

كما أصيب 3 شباب باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم مياه غازية «مشروب طاقة»، يشتبه في عدم صلاحيته بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول «يوسف.ع.ح»، 21 عامًا، و«جاسر.م.س»، 20 عامًا، و«باسل.خ.ح»، 20 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهم مياه غازية فاسدة «مشروب طاقة».

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.