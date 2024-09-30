كيفية إعداد مشاركة الشريك في صور Google

تتيح لك مشاركة الشركاء في صور Google إنشاء ألبومات مشتركة يمكنك مشاركتها مع أشخاص محددين. هذه الميزة مفيدة للتعاون في المشاريع ، ومشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء ، أو ببساطة تنظيم صورك.

عندما تقوم بإنشاء ألبوم مشترك ، يمكنك دعوة الأشخاص لعرض الألبوم والمساهمة فيه. يمكنك أيضًا تعيين أذونات المشاركة للتحكم في من يمكنه تحرير الصور أو إضافة أو حذف الصور في الألبوم. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأزواج أو الشركاء الذين يرغبون في مشاركة الصور والذكريات معًا.

إليك كيفية إعداد مشاركة شريك في صور Google:

افتح صور Google: انتقل إلى Photo.google.com أو افتح تطبيق Google Photos على جهازك.

اضغط على صورة ملفك الشخصي: سيؤدي هذا إلى فتح قائمة.

حدد "ألبومات مشتركة": يتيح لك هذا الخيار إنشاء وإدارة الألبومات المشتركة.

قم بإنشاء ألبوم جديد: TAP on the Button "+" لإنشاء ألبوم جديد.

أضف الصور: حدد الصور التي تريد مشاركتها.

شارك مع الشريك: انقر فوق الزر "مشاركة" واختر شريكك من قائمة الأشخاص الذين أضفتهم إلى جهات اتصال Google.

تعيين أذونات المشاركة: حدد ما إذا كان يمكن لشريكك تحرير الصور أو إضافة أو حذف الصور في الألبوم المشترك.

أرسل دعوة: أرسل دعوة إلى شريك حياتك. سيحتاجون إلى قبول الدعوة لعرض الألبوم والمساهمة فيه.

ملاحظة: لمشاركة الصور مع شخص ليس بالفعل في جهات اتصال Google الخاصة بك ، يمكنك دعوتها عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.